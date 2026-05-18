Sinja Kraus steht in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open 2026.

Die an Position zwei gereihte Wienerin besiegt die Schweizerin Celine Naef (WTA-216.) in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 6:2. Zwischendurch wird die Partie aufgrund von Regen unterbrochen.

Drei Qualifikationsrunden muss die 24-Jährige überstehen, um neben Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher als die vierte ÖTV-Spielerin im Hauptbewerb zu stehen.

In der zweiten Quali-Etappe trifft sie auf die Siegerin des Duells Noma Noha Akugue (GER/WTA-166) gegen Tatiana Prozorova (RUS/WTA-161.).