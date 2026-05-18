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Kraus, Sinja KRA
Naef, Celine NAE
Endstand
2:17:5 , 3:6 , 6:2
NEWS
Kraus zieht bei French Open in zweite Qualirunde ein
Die an Position zwei gesetzte Österreicherin bezwingt die Schweizerin Celine Naef in drei Sätzen.
Sinja Kraus steht in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open 2026.
Die an Position zwei gereihte Wienerin besiegt die Schweizerin Celine Naef (WTA-216.) in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 6:2. Zwischendurch wird die Partie aufgrund von Regen unterbrochen.
Drei Qualifikationsrunden muss die 24-Jährige überstehen, um neben Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher als die vierte ÖTV-Spielerin im Hauptbewerb zu stehen.
In der zweiten Quali-Etappe trifft sie auf die Siegerin des Duells Noma Noha Akugue (GER/WTA-166) gegen Tatiana Prozorova (RUS/WTA-161.).