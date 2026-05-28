Boulter, Katie BOU
Potapova, Anastasia POT
Endstand
1:2
7:5 , 4:6 , 2:6
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NEWS

Potapova nach hartem Fight in dritter French-Open-Runde

Das ÖTV-Ass liegt nach dem ersten Satz noch zurück, kann das Match am Ende aber doch für sich entscheiden.

Potapova nach hartem Fight in dritter French-Open-Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht in der dritten Runde der French Open!

In einer umkämpften Partie bezwingt die Nummer 30 der Welt die Nummer 71 der Welt, Katie Boulter (GBR) in drei Sätzen mit 5:7, 6:4 und 6:2.

Nun wartet mit Coco Gauff eine Top-Vier-Spielerin.

Viele Breaks im ersten Satz

Es ist ein breakreicher erster Satz, Potapova muss ihren ersten Aufschlag direkt abgeben. Per Doppelfehler von Boulter schafft sie aber das unmittelbare Rebreak.

Bis zum Stand von 4:3 ist jedes weitere Game ein Break, dann kann die 25-Jährige ihren Service mit einem Ass halten.

Beim Stand von 5:6 muss die ÖTV-Sportlerin ihren Aufschlag aber wieder abgeben, sie verliert den Satz knapp.

Potapova dreht auf, aber es bleibt knapp

Im zweiten Satz zeigt sich Potapova von einer ganz anderen Seite. Sie breakt die Britin gleich zu Beginn und zieht mit 5:1 davon.

Dann verliert sie aber ihr Servicegame, sodass Boulter auf 4:5 verkürzen kann. Bei eigenem Aufschlag bringt sie den Satzgewinn aber durch.

Auch in den finalen Satz startet sie mit einem Break und geht mit 2:0 in Führung. Beim Stand von 3:1 nimmt Potapova ihrer Kontrahentin erneut den Aufschlag ab.

Das lässt sie sich dann nicht mehr nehmen und zieht nach etwas mehr als zwei Stunden in die nächste Runde ein. Dort trifft sie auf Coco Gauff (USA), die Nummer vier der Welt.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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