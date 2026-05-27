French Open: Grabher Außenseiterin, Potapova will Duell mit Gauff

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings
Bresnik lobt Fitness von Grabher
Ihr Coach Günter Bresnik gibt sich ob der nächsten Gegnerin aber keinen Illusionen hin. "Da hast du mehr oder weniger keine Chance." Nur wenn Grabher ausgezeichnet spiele, dann könne sie mitspielen.
Bresnik lobte die Vorhand und die Fitness seines Schützlings. "Sie spielt eigentlich deutlich schneller als (Elina) Svitolina. Die Vorhand verliert kaum an Tempo mit heavy Spin und ist für Frauen schwer zu spielen." Die Fitness der sehr muskulösen Grabher ist offensichtlich. "Außergewöhnlich, zähl mir zehn Frauen auf, die schneller rennen können. Auch ihr Aufschlag, vor allem der zweite, ist richtig gut", analysiert Bresnik.
Auch wenn der Paris-Trip für Grabher am Donnerstag endet, so hat sie zum zweiten Mal en suite die Runde der besten 64 bei einem Major erreicht. In die Runde der letzten 32 ist sie auf diesem Level bisher noch nie eingezogen. Ihre Anwartschaft auf eine bald wieder stabile Rückkehr in die Top 100 wurde aber untermauert.
"Mein Fokus liegt gar nicht darauf, das ist zweitrangig. Das Ranking kann ich nur mit guten Matches beeinflussen", erklärte Grabher.
Potapova träumt vom Titel in Paris
Potapova freilich hat in Paris höhere Ziele. Keinesfalls überheblich, aber mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen spricht die Madrid-Halbfinalistin, die in ihrer Karriere schon mehr als sechs Millionen US-Dollar (brutto) verdient hat, den Titeltraum offen aus.
Zunächst will sie sich aber das mögliche Drittrundenduell mit Titelverteidigerin Coco Gauff am Samstag erarbeiten.
Gauff hat am Dienstag erst die erste Hürde gemeistert und tat danach übrigens auch die Hitze als Nebensache ab. "Ich komme aus Florida, wisst ihr", sagte sie zum Publikum lachend.
Für Potapova ist Katie Boulter unter normalen Umständen nur Zwischenstation, auch wenn sie noch nie gegen sie gespielt hat. Boulter, die im Sommer den Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur heiratet, erreichte bisher nur zweimal in Wimbledon und einmal bei den US Open eine dritte Major-Runde.