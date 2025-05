French Open LIVE: Schafft Misolic den Sprung ins Hauptfeld?

Filip Misolic misst sich in der letzten Quali-Runde der French Open mit dem Kasachen Alexander Shevchenko (JETZT im LIVE-Ticker).

Der 23-jährige Grazer ist in der Qualifikation bisher makellos unterwegs. Gegen Liam Draxl (CAN) und zuletzt im ÖTV-Duell gegen Lukas Neumayer blieb Misolic ohne Satzverlust.

Wesentlich mehr Mühe hatte die Nummer zwei der Setzliste. Shevchenko musste gegen Shintaro Mochizuki (JPN) und Mathys Erhard (FRA) jeweils über die volle Distanz von drei Sätzen.

Im H2H steht es zwischen Misolic und Shevchenko Unentschieden. Am 1. April gewann der Österreicher das letzte Duell in Bukarest, ebenso auf Sand, mit 6:3, 6:4. Vier Jahre zuvor war Shevchenko in Kottingbrunn siegreich.

Misolic hat speziell an Roland Garros gute Erinnerungen, hat er dort seinen ersten und bislang einzigen Einzug ins Hauptfeld geschafft. Letztes Jahr ging es für den ÖTV-Spieler bis in die zweite Runde.