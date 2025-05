Rodionov in dritter Paris-Quali-Runde ausgeschieden

Jurij Rodionov hat am Donnerstag den Sprung in den Hauptbewerb der am Sonntag beginnenden French Open verpasst.

Der 26-jährige Niederösterreicher scheitert in der dritten Runde der Qualifikation deutlich am Franzosen Kyrian Jacquet. Nach nur 66 Minuten verliert Rodionov mit 2:6, 2:6.

Damit hat nur noch Filip Misolic die Chance, als zweiter Österreicher neben Sebastian Ofner im Hauptfeld dabei zu sein.

Der Steirer bestreitet sein drittes Qualimatch am Freitag (11.00 Uhr/1. Match) gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko.

Misolic hatte sich im Vorjahr, ebenfalls in der Seine-Stadt, im achten Versuch erstmals für ein Major-Turnier qualifiziert und auch die erste Runde überstanden.