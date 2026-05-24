French Open LIVE - die Spiele der Männer am Sonntag in Paris

Sandplatz-Tennis auf absolutem Top-Niveau! In Roland Garros fliegen wieder die gelben Filzkugeln.

Die absoluten Superstars der ATP-Tour rittern in Paris um den begehrten Grand-Slam-Titel. Wer behält auf der roten Asche die Nerven und wer muss vorzeitig die Koffer packen? Mit unserem Live-Ticker versäumst du keinen einzigen Ballwechsel.

Hier dieMatches der Männer am Sonntag (24.5.)