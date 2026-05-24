French Open LIVE - die Spiele der Frauen am Sonntag in Paris

Hochspannung auf dem Centre Court! Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft auf Hochtouren und die Stars der WTA-Tour schenken sich in Paris keinen Zentimeter.

Packende Ballwechsel, emotionale Fights und die Jagd nach der Coupe Suzanne Lenglen stehen heute auf dem Programm. Bei uns bist du bei jedem Match hautnah dabei.

Hier die Matches der Männer am Sonntag (24.5.)