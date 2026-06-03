Domenc, Mathys DOM
Behrmann, Thilo BEH
Endstand
0:2
0:6 , 6:7
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Thilo Behrmann stürmt ins Junioren-Viertelfinale von Paris!

Der 18-jährige Österreicher hat schon jetzt das beste Grand-Slam-Ergebnis seiner Junioren-Karriere erreicht.

Thilo Behrmann stürmt ins Junioren-Viertelfinale von Paris! Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Toller Erfolg für Thilo Behrmann im Junioren-Bewerb der French Open!

Der 18-jährige Burgenländer steht nach einem Zweisatz-Sieg gegen den 16-jährigen Franzosen Mathys Domenc im Viertelfinale von Roland Garros. Behrmann setzt sich in 1:15 Stunden mit 6:0, 7:6 (2) durch.

Behrmann, der im Junioren-Bewerb an Nummer sieben gesetzt ist, trifft damit in der nächsten Runde auf den topgesetzten Guto Miguel aus Brasilien, der im ATP-Ranking der Erwachsenen trotz seiner 17 Jahre bereits auf Platz 829 liegt.

Als Erfolg ist die Reise nach Paris dennoch bereits zu verbuchen - denn das ÖTV-Talent aus Oberpullendorf hat mit dem Viertelfinal-Einzug schon jetzt sein bestes Junioren-Grand-Slam-Ergebnis eingefahren.

Vergangenes Jahr erreichte er bei den French Open das Achtelfinale, ebenso bei den Australian Open 2026.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

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