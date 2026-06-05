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Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Freitag

Das Event-Wochenende klopft an! Am heutigen Freitag warten bei den Sport Austria Finals in Wien packende Action und tolle Mitmachstationen. Alle Infos:

Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Freitag
Textquelle: © LAOLA1
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Das Sport-Event des Jahres steuert mit Riesenschritten auf das Wochenende zu. Am heutigen Freitag erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Wien ein dicht gedrängter Zeitplan.

In den Hallen, auf den Sportplätzen und auf den Gewässern der Stadt laufen die hochklassigen Bewerbe auf Hochtouren, während sich die Jagd nach den begehrten Staatsmeistertiteln spürbar zuspitzt.

Alle Sportstätten im Überblick>>>

Ein besonderes Highlight wartet heute am Rathausplatz: Neben den regulären Wettkämpfen starten die interaktiven Mitmachstationen, bei denen Sportbegeisterte selbst aktiv werden und verschiedene Disziplinen ausprobieren können.

Zudem verlagern sich am Nachmittag und Abend wieder einige spektakuläre Finalentscheidungen direkt vor die traumhafte Kulisse des Rathauses. Wer die rot-weiß-rote Sport-Elite live anfeuern möchte, genießt wie gewohnt bei allen Sportstätten freien Eintritt.

Das Tagesprogramm für Freitag, 5. Juni 2026

Sportart / Event

Uhrzeit

Ort

Decathlon Mitmachtage

10:00 - 17:00

Rathausplatz; 1010 Wien

3×3 Basketball

12:00 - 17:30

Rathausplatz; 1010 Wien

Bogenschießen

10:00 - 17:00

Bogenclub Union Wien; Zwicklgasse 17, 1110 Wien

Darts

14:00 - 22:00

Haus des Sports; Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien

Faustball

13:00 - 18:30

TV Kagran; Anton-Sattler-Gasse 92-96, 1220 Wien

Fechten

09:00 - 17:00

Sporthalle Brigittenau; Hopsagasse 7, 1200 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien

Floorball

08:00 - 22:00

Sporthalle Per-Albin-Hansson Ost - Kurt-Kucera-Halle; Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien

Gewichtheben

10:00 - 18:00

Rathausplatz; 1010 Wien

Racketlon

09:00 - 21:00

Tennispoint Vienna; Baumgasse 87, 1030 Wien

Ringen

09:00 - 19:00

Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Rathausplatz; 1010 Wien

Roller Derby

09:00 - 19:00

AHS - Theodor Kramer; Theodor-Kramer-Straße 3, 1220 Wien

Rudern

11:00 - 17:30

Rowing Center Vienna; Steinspornbrücke 1, 1220 Wien

Schwimmen

08:00 - 13:30 /15:30 - 20:00

Stadthallenbad; Hütteldorfer Str. 2H, 1150 Wien

Softball

09:30 - 19:30

Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien

Tischfußball

10:00 - 20:00

Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien

Wakeboard

10:00 - 14:30

Wakeboardlift Wien; Am Wehr 1, 1220 Wien

WingFoil

12:00 - 18:00

Am Kaisermühlendamm 106, 1220 Wien

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