Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Freitag

Das Sport-Event des Jahres steuert mit Riesenschritten auf das Wochenende zu. Am heutigen Freitag erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Wien ein dicht gedrängter Zeitplan.

In den Hallen, auf den Sportplätzen und auf den Gewässern der Stadt laufen die hochklassigen Bewerbe auf Hochtouren, während sich die Jagd nach den begehrten Staatsmeistertiteln spürbar zuspitzt.

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Ein besonderes Highlight wartet heute am Rathausplatz: Neben den regulären Wettkämpfen starten die interaktiven Mitmachstationen, bei denen Sportbegeisterte selbst aktiv werden und verschiedene Disziplinen ausprobieren können.

Zudem verlagern sich am Nachmittag und Abend wieder einige spektakuläre Finalentscheidungen direkt vor die traumhafte Kulisse des Rathauses. Wer die rot-weiß-rote Sport-Elite live anfeuern möchte, genießt wie gewohnt bei allen Sportstätten freien Eintritt.

Das Tagesprogramm für Freitag, 5. Juni 2026