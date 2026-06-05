Sportart / Event
Uhrzeit
Ort
Decathlon Mitmachtage
10:00 - 17:00
Rathausplatz; 1010 Wien
3×3 Basketball
12:00 - 17:30
Rathausplatz; 1010 Wien
Bogenschießen
10:00 - 17:00
Bogenclub Union Wien; Zwicklgasse 17, 1110 Wien
Darts
14:00 - 22:00
Haus des Sports; Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien
Faustball
13:00 - 18:30
TV Kagran; Anton-Sattler-Gasse 92-96, 1220 Wien
Fechten
09:00 - 17:00
Sporthalle Brigittenau; Hopsagasse 7, 1200 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien
Floorball
08:00 - 22:00
Sporthalle Per-Albin-Hansson Ost - Kurt-Kucera-Halle; Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien
Gewichtheben
10:00 - 18:00
Rathausplatz; 1010 Wien
Racketlon
09:00 - 21:00
Tennispoint Vienna; Baumgasse 87, 1030 Wien
Ringen
09:00 - 19:00
Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Rathausplatz; 1010 Wien
Roller Derby
09:00 - 19:00
AHS - Theodor Kramer; Theodor-Kramer-Straße 3, 1220 Wien
Rudern
11:00 - 17:30
Rowing Center Vienna; Steinspornbrücke 1, 1220 Wien
Schwimmen
08:00 - 13:30 /15:30 - 20:00
Stadthallenbad; Hütteldorfer Str. 2H, 1150 Wien
Softball
09:30 - 19:30
Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien
Tischfußball
10:00 - 20:00
Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien
Wakeboard
10:00 - 14:30
Wakeboardlift Wien; Am Wehr 1, 1220 Wien
WingFoil
12:00 - 18:00
Am Kaisermühlendamm 106, 1220 Wien
Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Freitag
Das Event-Wochenende klopft an! Am heutigen Freitag warten bei den Sport Austria Finals in Wien packende Action und tolle Mitmachstationen. Alle Infos:
Das Sport-Event des Jahres steuert mit Riesenschritten auf das Wochenende zu. Am heutigen Freitag erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Wien ein dicht gedrängter Zeitplan.
In den Hallen, auf den Sportplätzen und auf den Gewässern der Stadt laufen die hochklassigen Bewerbe auf Hochtouren, während sich die Jagd nach den begehrten Staatsmeistertiteln spürbar zuspitzt.
Alle Sportstätten im Überblick>>>
Ein besonderes Highlight wartet heute am Rathausplatz: Neben den regulären Wettkämpfen starten die interaktiven Mitmachstationen, bei denen Sportbegeisterte selbst aktiv werden und verschiedene Disziplinen ausprobieren können.
Zudem verlagern sich am Nachmittag und Abend wieder einige spektakuläre Finalentscheidungen direkt vor die traumhafte Kulisse des Rathauses. Wer die rot-weiß-rote Sport-Elite live anfeuern möchte, genießt wie gewohnt bei allen Sportstätten freien Eintritt.