Erfolgreicher Auftakt für Lilli Tagger in den Juniorinnen-Bewerb der French Open!

Die 17-jährige Tirolerin schlägt in der ersten Runde die an Nummer drei gesetzte Belgierin Jeline Vandromme in 1:35 Stunden Spielzeit 6:4, 6:4.

Tagger ist im Juniorinnen-Bewerb zwar nicht gesetzt, liegt in der Weltrangliste jedoch vor der gleich alten Belgierin. Während Tagger aktuell die Nummer 508 der Welt ist, liegt Vandromme auf Rang 738.

In der zweiten Runde trifft die Lienzerin nun auf die 15-jährige Giulia Safina Popa aus Rumänien.

