Großartige Leistung von Thilo Behrmann!

Der 17-jährige Wahlburgenländer bezwingt nach einer kämpferischen Leistung den polnischen Youngster Alan Wazny und bejubelt seinen ersten Sieg bei einem Jugend-Grand-Slam-Turnier.

Dabei gelingt Behrmann (ITF 32) in seiner noch jungen Karriere sein größter persönlicher Erfolg auf der höchsten internationalen U18-Ebene.

Nun trifft der ÖTV-Youngster in der 2. Runde in Paris am Montag auf den US-Amerikaner Jack Satterfield.