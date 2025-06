Carlos Alcaraz sorgt für eine kurze Night Session im Viertelfinale der French Open.

Der Spanier fertigt den US-Amerikaner Tommy Paul in nur 96 Minuten mit 6:0, 6:1, 6:4 ab. Somit feiert der 22-Jährige in Roland Garros seinen zwölften Sieg in Folge.

Im Halbfinale trifft Alcaraz auf Lorenzo Musetti, der Pauls Landsmann Frances Tiafoe in vier Sätzen bezwingt.

Der Italiener hat im Vorfeld seine Teilnahme bei den diesjährigen Erste Bank Open bestätigt (Alle Infos >>>).

