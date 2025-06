Ofner führt Top-Feld bei den Staatsmeisterschaften an

Die nationalen Titelkämpfe im Tennis steigen 2025 als "win2day Open – Die Tennis-Staatsmeisterschaften".

Bei einer Pressekonferenz im Café Landtmann in Wien wurde unter anderem Einblick in das heuer eindrucksvolle Starterfeld gegeben, das sich vom 28. Juni bis 6. Juli im Sporthotel Kurz in Oberpullendorf versammeln wird.

Schon ein 17. Mal in Folge findet das Turnier heuer im Sportland Burgenland statt, zum fünften Mal in Serie begleitet von den win2day ÖTV-Rollstuhltennis-Staatsmeisterschaften (3. bis 6. Juli).

Bei einem Rekordpreisgeld von 62.800 Euro erwartet die rot-weiß-roten Tennisfans ein absolutes Topfeld.

Top fünf der ÖTV-Rangliste dabei

So wie gewohnt unter jener Prämisse, dass kein Erfolgslauf beim parallel über die Bühne gehenden Rasen-Grand-Slam-Klassiker von Wimbledon in die Quere kommt, schlagen bei den Herren 2025 sensationell die aktuellen Top fünf der ÖTV-Rangliste in Oberpullendorf auf: Sebastian Ofner (ATP 108), Titelverteidiger Filip Misolic (ATP 153), Lukas Neumayer (ATP 182), Vorjahresfinalist Jurij Rodionov (ATP 226) sowie Dennis Novak (ATP 406).

Vier aus diesem Quintett haben in der Vergangenheit bereits beim bedeutendsten nationalen Event triumphiert, nur Rodionov fehlt der Titel noch in seiner Vita.

Die starke Konkurrenz wird es ihm nicht erleichtern, besonders die Top drei zeigten sich in den letzten Wochen in Topform: Ofner erreichte in Genf (ATP 250) sein fünftes ATP-Halbfinale und die zweite Runde der French Open, Misolic wurde am Samstag sogar erst in der dritten Paris-Runde durch Novak Djokovic gestoppt, Neumayer im Finale des ATP-75-Challengers in Vicenza.

Auch weitere Kaliber wie Jungstar Joel Schwärzler (ATP 486) wollen auf Titeljagd gehen.

Auch bei den ÖTV-Frauen kommt die Nummer 1

Bei den Ladies hat sich indes Österreichs derzeitige Nummer eins Sinja Kraus (WTA 158) beim Veranstalter und BTV-Präsidenten Günter Kurz angekündigt. Die Wienerin ist heuer der große Star des Frauenfelds und geht auf ihren dritten Staatsmeisterinnentitel nach 2021 und 2023 los. Wer heuer die größten Herausforderinnen werden, wird sich bis zum Nennschluss am 24. Juni noch zeigen.

Fest steht, dass auch Neo-Billie-Jean-King-Cup-Teamspielerin Ekaterina Perelygina (WTA 839), wie alle ÖTV-Vertragsspielerinnen, dabei sein wird.

Nico Langmann peilt achten Sieg an

Auch im Rollstuhltennis wartet echter Spitzensport: Österreichs Nummer eins, Titelverteidiger Nico Langmann, peilt den bereits achten Sieg an. Vorjahresfinalist Josef Riegler und die 2024er-Champs Christina Pesendorfer (Damen) und Roman Zechmeister (Quads) haben bereits genannt. 6.831 Euro Preisgeld werden hier ausgespielt.

Außerdem finden am Finalwochenende die 3. Österreichischen Meisterschaften im Pickleball statt.

Neuer Center Court für 400 Fans

"Was mich besonders freut ist, dass wir rechtzeitig zu diesem Topevent den neu geschaffenen Centercourt präsentieren können", verriet der burgenländische Sportlandesrat, Mag. Heinrich Dorner.

"Mit dem Center Court haben wir die perfekten Rahmenbedingungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung geschaffen, der den Tennisstandort Oberpullendorf weiter aufwertet. 400 Zuseher finden hier in Zukunft Platz, mittels einer mobilen Tribüne ist sogar eine Vergrößerung des Fassungsvermögens auf rund 600 Besucher:innen möglich. Hier können sich unsere Tennisasse von morgen aus der Tennisakademie Burgenland auf eine internationale Tenniskarriere vorbereiten, und wir können die Anlage in Zukunft sowohl für nationale als auch internationale Turniere in verschiedenen Formaten nützen."

ÖTV TV (www.oetv.tv) zeigt ab dem ersten Qualifikationstag bis zu sechs Courts live. Die letzten vier Spieltage werden auch wieder ausgiebig auf ORF SPORT+ übertragen.