Filip Misolic steht im Hauptfeld der French Open!

Filip Misolic hat die Quali der French Open überstanden!

Der 23-jährige Grazer besiegt im finalen Durchgang den Kasachen Alexander Shevchenko mit 6:4, 6:4.

Somit gelingt ihm der zweite Einzug in ein Hauptfeld eines Grand Slams. Letztes Jahr war Misolic auch im Sandplatzklassiker am Start und schaffte es bis in die zweite Runde.

Im ersten Satz lässt der ÖTV-Spieler früh drei Breakbälle liegen, muss dann im Verlauf selber den Aufschlag im fünften Game hergeben. Allerdings kämpft sich Misolic zurück, gewinnt beim Stand von 2:4 vier Spiele in Folge und sichert sich so Satz eins.

Dafür schafft der Österreicher im zweiten Satz das frühe Break zum 2:0, muss aber eines im fünften Game einstecken. Allerdings erwischt Misolic den richtigen Zeitpunkt für das zweite Break, denn zu Null schnappt er sich das zehnte Game - 6:4 und somit Matchgewinn!



In der ersten Runde trifft Misolic auf den Chinesen Bu Yunchaokete (ATP-70).

In diese geht der 23-Jährige mit viel Selbstvertrauen, denn er blieb in der gesamten Qualifikation ohne Satzverlust. Neben Sebastian Ofner ist Misolic der zweite ÖTV-Spieler im Hauptfeld von Roland Garros.