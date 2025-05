French Open 2025: Sebastian Ofner kennt seinen Auftaktgegner

Sebastian Ofner wurde bei der Auslosung der French Open 2025 ein auf dem Papier durchaus machbarer Auftaktgegner zugelost.

Der Steirer, der aktuell noch beim ATP-250-Bewerb von Genf im Einsatz ist, bekommt es in der ersten Runde mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff zu tun. Struff liegt aktuell auf Platz 86 der ATP-Weltrangliste und hat ein schwieriges Jahr hinter sich.

Auf Sand hat er in dieser Saison sechs seiner sieben Spiele verloren. Sein Auftaktmatch in Madrid ausgenommen - der 35-Jährige profitierte dabei von der Aufgabe seines Gegners - ist Struff seit elf Spielen sieglos. Zuletzt hagelte es für ihn jüngst beim Generationenduell in Hamburg eine Erstrundenniederlage gegen seinen 17-jährigen Landsmann Justin Engel.

Wiedersehen mit Khachanov?

Ofner, der das einzige Match zwischen den beiden Athleten 2024 in Hongkong für sich entscheiden konnte, kommt seit seinem Comeback hingegen immer besser in Fahrt und steht aktuell bei vier Siegen en suite. Im Viertelfinale von Genf fordert er am Donnerstag Karen Khachanov.

Meistert Ofner die Hürde Struff, könnte er in der zweiten Runde erneut auf den Russen treffen. Dieser duelliert sich zum Auftakt mit dem Australier Aleksandar Vukic.

