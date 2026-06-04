Quarterback-Star beendet NFL-Laufbahn, startet TV-Karriere

Russell Wilson hat am Mittwoch in einem Video in den sozialen Medien bestätigt, dass er seine NFL-Karriere beendet, um eine Stelle bei CBS Sports anzutreten.

Wilsons Ankündigung erfolgte zwei Tage, nachdem bekannt wurde, dass er einen Deal abschloss, um Analyst bei der NFL-Vorbesprechungsshow "The NFL Today" von CBS zu werden.

"Während ich dieses nächste Kapitel bei CBS Sports und 'The NFL Today' beginne, bin ich überglücklich, weiterhin das zu tun, was ich am meisten liebe – in der Nähe des größten Spiels der Welt zu sein", sagt er in dem Video.

Super-Bowl-Champion...

Wilson spielte 14 NFL-Spielzeiten, nachdem er 2012 von den Seattle Seahawks in der dritten Runde des NFL-Drafts ausgewählt wurde.

Er verbrachte seine ersten 10 Saisons bei den Seahawks und führte sie in der Saison 2013 zu ihrem ersten Super-Bowl-Titel. Nach der Saison 2021 wurde er zu den Denver Broncos getradet und verbrachte dort zwei turbulente Jahre, bevor er je eine Saison für die Pittsburgh Steelers und die New York Giants spielte.

...und Rekorde

Wilson warf für 46.966 Yards mit 353 Touchdown-Pässen und 114 Interceptions. Er reiht sich damit neben Peyton Manning und Dan Marino als einziger Quarterback ein, der in seinen ersten drei Saisons jeweils mindestens 20 Touchdown-Pässe warf.

Er ist einer von sieben Quarterbacks, die zehn Mal für den Pro Bowl ausgewählt wurden.

Wilson ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte mit mindestens 30 Touchdown-Pässen und weniger als 15 Interceptions in vier aufeinanderfolgenden Saisons. Er hatte auch drei Spielzeiten mit mindestens 30 Touchdown-Pässen und 500 Rushing Yards, was NFL-Rekord ist.

Dank und Abschied

In dem etwa dreiminütigen Video bedankt er sich bei seinen Teamkollegen, Freunden und seiner Familie und sprach seinem ehemaligen Seahawks-Trainer Pete Carroll besonderen Dank aus.

"Danke, dass Sie einem jungen, 1,80 m kleinen schwarzen Kind aus Richmond, Virginia, eine Chance gegeben haben, dem gesagt wurde, er sei zu klein, um es jemals in die NFL zu schaffen", sagt Wilson.

Wilson ist der kleinste Starting Quarterback, der jemals einen Super Bowl gewonnen hat.