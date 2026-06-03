French Open: Überraschendes Aus von Sabalenka

Das Favoritensterben bei den French Open geht weiter!

Im Viertelfinale von Paris muss sich überraschend Aryna Sabalenka der Russin Diana Shnaider (WTA-23.) in drei Sätzen mit 6:3, 5:7, 0:6 geschlagen geben.

Dabei beginnt für die Nummer eins der Welt eigentlich noch alles nach Plan. Den ersten Satz schnappt sich die Belarussin noch souverän mit 6:3. Doch danach verliert sie im zweiten Satz immer mehr den Faden und verspielt ein zwischenzeitliches 4:1 noch.

Klare Angelegenheit in Satz drei

Der alles entscheidende dritte Satz verläuft dann völlig konträr. Sabalenka findet überhaupt nicht mehr in die Spur, kassiert sechs Games en Suite und verliert nach 2:12 Stunden das Spiel.

Im Halbfinale trifft Shnaider nun auf die Qualifikantin und Nummer 114 der Welt, Maja Chwalinska aus Polen. Im zweiten Halbfinale trifft Marta Kostyuk (WTA-15.) auf Mirra Andreeva (WTA-8.).