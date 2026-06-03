French Open: Überraschendes Aus von Sabalenka
Die Nummer eins der Welt muss sich trotz Satzführung am Ende klar einer Russin geschlagen geben.
Das Favoritensterben bei den French Open geht weiter!
Im Viertelfinale von Paris muss sich überraschend Aryna Sabalenka der Russin Diana Shnaider (WTA-23.) in drei Sätzen mit 6:3, 5:7, 0:6 geschlagen geben.
Dabei beginnt für die Nummer eins der Welt eigentlich noch alles nach Plan. Den ersten Satz schnappt sich die Belarussin noch souverän mit 6:3. Doch danach verliert sie im zweiten Satz immer mehr den Faden und verspielt ein zwischenzeitliches 4:1 noch.
Klare Angelegenheit in Satz drei
Der alles entscheidende dritte Satz verläuft dann völlig konträr. Sabalenka findet überhaupt nicht mehr in die Spur, kassiert sechs Games en Suite und verliert nach 2:12 Stunden das Spiel.
Im Halbfinale trifft Shnaider nun auf die Qualifikantin und Nummer 114 der Welt, Maja Chwalinska aus Polen. Im zweiten Halbfinale trifft Marta Kostyuk (WTA-15.) auf Mirra Andreeva (WTA-8.).