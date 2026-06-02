Jodar, Rafael JOD
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
0:3
6:7 , 1:6 , 3:6
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Am Ende klar! Zverev zieht ins French-Open-Semifinale ein

Nach einer starken Wende im ersten Satz bereitet Jodar dem Deutschen anschließend kaum noch Probleme. Zverev wartet noch auf seinen ersten Major-Sieg.

Am Ende klar! Zverev zieht ins French-Open-Semifinale ein Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Zverev steht im Halbfinale von Roland Garros.

Im Viertelfinale schlägt der Deutsche den Spanier Rafael Jodar (ATP-29.) in drei Sätzen mit 7:6(3), 6:1, 6:3. Die Jagd des Weltranglisten-Dritten nach seinem ersten Major-Titel könnte also in Paris zu einem Ende kommen.

Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic sowie der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz steigen Zverevs Chancen auf seinen ersten Major-Sieg.

Turnaround in Satz eins

Allen voran im ersten Satz wird Jodar dem Deutschen gefährlich. Der Spanier führt zwischenzeitlich mit 5:2, doch Zverev verkürzt mit einem Break auf 5:5 und sichert sich im Tiebreak den ersten Satz.

Danach wird die Partie eindeutiger, Zverev schnappt sich den zweiten Satz mit 6:1 und verwertet seinen Matchball nach 2:28.

Im Halbfinale trifft er auf den Sieger aus dem Duell zwischen Jakub Mensik und Joao Fonseca.

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