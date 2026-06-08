"Mental was aufgeplatzt" - Zverev will mehr Grand-Slam-Titel

Sein emotionaler Premieren-Titel auf der Grand-Slam-Bühne hat Alexander Zverev Lust auf mehr gemacht."

Ich hoffe, dass auch mental bei mir irgendwas aufgeplatzt ist. Das ist schon etwas Besonderes, hier mit so einem Pokal zu sitzen", sagte der deutsche Tennisstar nach seinem French-Open-Triumph bei der Pressekonferenz: "Natürlich möchte ich noch ein paar davon gewinnen." Endlich hat er den Bann im vierten Major-Endspiel gebrochen. Zverev nutzte auch die Gunst der Stunde.

Denn die Verletzung von Titelverteidiger Carlos Alcaraz und das frühe Aus von Jannik Sinner machten den Weg frei für die Nummer 3. Auch Novak Djokovic vermochte nicht an sein Melbourne-Finale anzuschließen.

Zverev hält dem Druck stand

"Man kann mich jetzt auch den schlechtesten Grand-Slam-Sieger aller Zeiten nennen. Das wäre mir herzlich egal", scherzte der 29-jährige Hamburger.

Dem Sohn des gleichnamigen, ehemaligen sowjetischen Davis-Cup-Spielers war die Befreiung nach dem Fünf-Satz-Sieg über Flavio Cobolli anzumerken.

Der Druck war gerade nach dem Aus der Dominatoren Sinner und Alcaraz noch größer geworden. Tennis-Legende John McEnroe hatte es schon in der Vorwoche gesagt: "So groß wie jetzt war der Druck auf Zverev noch nie."