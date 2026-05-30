Erler/Miedler erstmals im French-Open-Achtelfinale

Alexander Erler und Lucas Miedler schreiben bei den French Open ein kleines Stück österreichische Tennisgeschichte.

Das an Position 14 gesetzte ÖTV-Doppel besiegt Benjamin Kittay und den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Rajeev Ram nach hartem Kampf mit 7:5, 4:6, 6:4 und zieht damit erstmals ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers von Paris ein.

Für Erler und Miedler endet damit zugleich ein jahrelanger Fluch. Bei ihren bisherigen French-Open-Teilnahmen war stets spätestens in der zweiten Runde Endstation.

Traumstart wird beinahe verspielt

Die Österreicher erwischen einen perfekten Beginn. Nach einem souveränen ersten Servicegame gelingt sofort das Break zum 2:0, wenig später steht es bereits 3:0.

Doch die Partie kippt zunächst. Beim Stand von 4:2 schenken Erler und Miedler ihr Aufschlagspiel mit zwei Doppelfehlern praktisch her und kassieren das Rebreak. Wenig später vergeben sie drei Breakbälle zum 5:3, stattdessen gleichen Kittay und Ram zum 4:4 aus.

Die US-Amerikaner holen sogar ein weiteres Break und servieren bei 5:4 auf den Satzgewinn. Mit dem Rücken zur Wand zeigen die Österreicher jedoch starke Nerven, schlagen umgehend zurück und erzwingen das 5:5.

Nach einem gehaltenen Service gelingt schließlich das dritte Break des Satzes. Erler und Miedler sichern sich nach einer turbulenten ersten Hälfte den Durchgang mit 7:5.

Amerikaner gleichen aus

Der zweite Satz beginnt aus österreichischer Sicht denkbar ungünstig. Kittay und Ram nehmen den Favoriten sofort den Aufschlag ab und stellen auf 1:0.

Danach dominieren die Aufschläger das Geschehen. Weitere Breakchancen bleiben Mangelware, beide Teams bringen ihre Servicegames souverän durch. Das frühe Break reicht den Amerikanern zum 6:4-Satzgewinn und damit zum Ausgleich.

Erster Achtelfinal-Einzug perfekt

Im Entscheidungssatz starten erneut die Österreicher besser. Ein frühes Break bringt die 3:0-Führung, doch wie schon zuvor kämpfen sich Kittay und Ram zurück. Nach dem Rebreak zum 3:3 scheint wieder alles offen.

In der entscheidenden Phase behalten Erler und Miedler allerdings die Nerven. Beim Stand von 5:4 müssen die Amerikaner gegen das Match servieren. In einem umkämpften Game erspielen sich die Österreicher zwei Matchbälle und nutzen schließlich ihren zweiten.

Mit dem 6:4 im dritten Satz fixieren Erler und Miedler ihren ersten Achtelfinal-Einzug bei den French Open.

Titelverteidiger warten

Im Achtelfinale wartet nun eine Mammutaufgabe auf das österreichische Duo. Dort treffen Erler und Miedler auf die topgesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos, die im Vorjahr den Doppel-Bewerb in Roland Garros gewinnen konnten.