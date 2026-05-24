"Halte es nicht mehr aus!" ATP-Spieler bittet um Toilettenpause

Der Toilettengang gehört zum Alltag dazu. Doch es gibt weniger gute Momente dafür.

Dies musste sich wohl der französische ATP-Spieler Arthur Gea bei seinem French-Open-Debüt denken. Denn der 21-Jährige bittet dabei inständig um einen Toilettenstopp.

"Ich muss auf die Toilette. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich halte es nicht mehr aus", sagte Gea dem Stuhlschiedsrichter auf Französisch, bevor er hastig den Platz Suzanne-Lenglen verließ.

Der Weltranglisten-135. Gea liegt mit 2:4 gegen den an Nummer 13 gesetzten Karen Khachanov zurück, als er sich entschließt, den Platz zu verlassen. Khachanov gewinnt die Partie letztlich mit 6:3, 7:6 (3) und 6:0.

Normalerweise sind Toilettenpausen nur zwischen den Sätzen gestattet.

Protest von Khachanov

Khachanov protestiert beim Stuhlschiedsrichter, als die Pause zwischen den Spielen drei Minuten dauert. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt im Match, bei dem die Spieler die Seiten nicht wechseln.

Der 21-jährige Gea hatte von den Organisatoren von Roland Garros eine Wildcard für die Teilnahme am Hauptfeld erhalten.

Drei ÖTV-Spieler am Montag im Einsatz

Aus österreichischer Sicht endet der erste Tag bei den French Open leider eher enttäuschend. Denn sowohl für Lilli Tagger als auch für Sinja Kraus ist das Abenteuer in Paris bei den jeweiligen Major-Debüts bereits mit der Auftakthürde vorbei.

Hingegen hofft das ÖTV-Trio um Anastasia Potapova, Julia Grabher und Jurij Rodionov auf Erfolge am Montag. Für Sebastian Ofner wird es erst am Dienstag ernst.