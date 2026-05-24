Schade! Lilli Tagger scheitert in erster French-Open-Runde

Für Lilli Tagger endet die Grand-Slam-Hauptbewerb-Premiere mit einer Niederlage.

Die Osttirolerin muss sich in der ersten Runde der French Open gegen die Chinesin Wang Xinyu (WTA-32.) mit 3:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben.

Vor einem Jahr gewann Tagger in Roland Garros noch den Juniorinnen-Titel.

Für die Lienzerin geht es in Paris noch im Doppelbewerb weiter, wo sie mit Sara Errani (ITA) antritt.

Tagger startet gut

Die 18-Jährige startet nach Plan ins Turnier. Mit einem Break holt sie sich das erste Game. Unter eigenem Aufschlag kann sie dieses bestätigen und auf 2:0 ziehen. Wang wird von der jungen Österreicherin immer wieder zu Eigenfehlern gezwungen.

Die Chinesin findet daraufhin besser ins Spiel und kann nach einem umkämpften Game auf 2:2 stellen. Im folgenden Spiel kann sie erstmals in Führung gehen. Sie spielt weiter sehr offensiv und setzt die Tirolerin unter Druck, das verhilft ihr zum 4:2.

Rhythmus nach Druckphase der Chinesin fehlt

Tagger findet nicht mehr wirklich in den Rhythmus und vergibt die Möglichkeit zum Rebreak, damit stellt die Nummer 32 der WTA-Weltrangluste auf 5:2. Die 18-Jährige kann noch einmal zurückkommen, schlussendlich aber den 6:3-Satzgewinn ihrer Gegnerin nach 38 Minuten nicht mehr verhindern.

Nachdem die Debütantin ihren ersten Aufschlag mittlerweile nicht mehr so gut nutzen kann und ihr etwas die Variation fehlt, ist sie im zweiten Satz unter Druck.

Comeback in Satz zwei

Auch im zweiten Satz wirkt die Österreicherin anfangs nervös. Nach einem Doppelfehler setzt sich ihre Gegnerin mit einem Break in Führung. Dennoch lässt sich die 91. der Weltrangliste nicht einfach abschütteln. Mit dem Rebreak stellt sie auf 1:1.

Damit scheint sich ein Knoten gelöst zu haben. Die Österreicherin wird wieder mutiger und kommt erneut besser ins Spiel. Sie kann mit 3:1 davonziehen. Auch die Aufschläge kommen wieder besser. Unter eigenem Service gelingt ihr das 4:1.

Infolge bringt die Chinesin nur noch ihre Games durch. Im eigenen Aufschlagspiel nutzt Tagger dann den ersten der drei Satzbälle und gewinnt mit einem variantenreichen Spiel mit 6:3.

Harter Kampf im dritten Satz

In der Entscheidung legt Wang erneut einen guten Start hin. Doch die 18-Jährige kann sich befreien und schafft unmittelbar das Rebreak auf das 1:2.

Beim 1:3 vergibt das Nachwuchstalent zwei Breakbälle, somit zieht ihre Gegnerin auf 4:1 davon. Tagger kann der 24-Jährigen, die bereits zum sechsten Mal in Paris dabei ist, ihr Aufschlagspiel noch einmal abnehmen und auf 3:5 verkürzen.

Infolge nimmt sie ihr drei Matchbälle ab und stellt auf 4:5. Dann ist jedoch Endstation, die Österreicherin unterliegt 3:6, 6:3, 4:6.

In der nächsten Runde trifft die Siegerin nun auf die Gewinnerin des Duells Tamara Korpatsch (GER/WTA-96.) gegen Sorribes Tormo (ESP/WTA-297.).