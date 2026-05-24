Sinja Kraus verliert ihr Debüt in einem Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.

Die Wienerin muss sich in der ersten Runde der French Open der Schweizerin Belinda Bencic (WTA-11.) deutlich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Die Partie von Kraus, die sich in Roland Garros erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte, wurde etwas überraschend auf dem Court Philippe-Chatrier, dem größten Platz in Paris, angesetzt.

Kraus tut sich von Beginn an schwer

Kraus setzt die Favoritin in Satz eins bei deren Aufschlag sofort unter Druck, muss jedoch die 30:0-Führung wieder abgeben und verliert das erste Game direkt.

Das erste Break des Spiels gelingt der Schweizerin zum 3:1. Die Österreicherin tut sich schwer und muss das 2:4 hinnehmen.

Infolge findet die Nummer 101 der Welt nicht besser ins Spiel. Auch das Break zum 6:2-Endstand des ersten Satzes gelingt der Nummer elf der Welt.

Ihre Gegnerin ist aggressiver und konstanter, während die Österreicherin immer wieder unerzwungene Fehler macht. Weiters punktet die Schweizerin mit starken Aufschlägen.

Kraus findet keine Mittel

Ein ähnliches Bild zeigt sich im zweiten Satz. Die 24-Jährige findet keine Mittel gegen Bencic. Das dritte Game gewinnt diese nach langer 18-Punkte-Rallye ebenfalls. Mit dem Break stellt sie auf 3:1.

Per Rebreak schafft die 24-jährige Österreicherin das 2:3, muss die Schweizerin aber auf 2:5 davonziehen lassen. Sie kann zwar noch das 3:5 erkämpfen, scheitert jedoch anschließend in der ersten Runde der French Open mit 2:6, 3:6.

Auch wenn die Österreicherin zeitweise gute Leistungen zeigt, macht sie am heutigen Tag zu viele Eigenfehler, während ihre Gegnerin sehr stabil und konsequent agiert.