Tallon Griekspoor holt den Titel bei Red Bull BassLine
Im weiteren Turnierverlauf ließ Tallon Griekspoor auch im Endspiel nichts anbrennen: Der 29-jährige Niederländer spielte beim innovativen Tie-Break-Turnier groß auf und sicherte sich mit einer beeindruckenden Leistung den Titel.
Im Finale ließ Griekspoor dem Australier Alexei Popyrin keine Chance und gewann klar mit 5:3, 5:3, 5:0.
"Es war richtig cool, zum ersten Mal bei Red Bull BassLine mit dabei zu sein. Dass es gleich so gut läuft und ich die Trophäe gewinnen konnte, ist natürlich perfekt", jubelte Griekspoor nach seinem Triumph.
Mit diesem Sieg reiht er sich in eine illustre Siegerliste ein, zu der auch Carlos Alcaraz, Karen Khachanov und Alexander Zverev gehören.
Show-Acts und Party-Atmosphäre runden das Event ab
Neben hochklassigem Tennis sorgten DJ Instyle, Chartstürmer RIAN und Trickshot-Künstler Stefan Bojic für zusätzliche Highlights. Die Mischung aus Sport, Musik und Show machte Red Bull BassLine 2025 zu einem unvergesslichen Event.
Das Schlusswort an diesem Abend gehörte Dominic Thiem: "DJ Instyle hat gute Musik aufgelegt, der Auftritt von RIAN war genial und das Publikum war sensationell. Die Leute haben drei Stunden Stimmung gemacht und man hat gemerkt, dass ein Format wie Red Bull BassLine richtig gut ankommt bei den Tennis-Fans."