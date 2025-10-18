NEWS

Dominic Thiem feiert emotionales "Comeback" bei RB BassLine

Dominic Thiem begeistert bei Red Bull BassLine 2025 mit seiner Rückkehr auf den Center Court der Erste Bank Open. Die Tennis-Party in der Wiener Stadthalle bietet Emotionen, Show und einen niederländischen Sieger.

Die Wiener Stadthalle war am Freitagabend Hotspot für Tennisfans in Wien.

Bei der fünften Ausgabe von Red Bull BassLine sorgten sechs internationale Tennisstars, spektakuläre Show-Acts und über 5.000 begeisterte Zuschauer:innen für eine einzigartige Atmosphäre.

Emotionales Comeback: Dominic Thiem zurück auf dem Center Court

Im Mittelpunkt des Abends stand die emotionale Rückkehr von Dominic Thiem. Nach seinem Rücktritt vor einem Jahr schlug Österreichs Tennisstar erstmals wieder auf dem Center Court der Wiener Stadthalle auf - und wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Das Fan-Voting sorgte für zusätzliche Emotionen: Thiem wurde mit ÖTV-Youngster Joel Schwärzler in eine Gruppe gesetzt. Damit kam es zu einem rot-weiß-roten Generationen-Duell.

Es war ein Duell auf Augenhöhe: in beiden Sätzen entschied bei 4:4 der letzte ausgespielte Punkt. Zwei Mal konnte Joel Schwärzler die Big Points für sich entscheiden.

Thiem hatte "extrem Spaß"

Im zweiten Match traf Dominic Thiem auf den späteren Sieger Tallon Griekspoor, die Nummer 27 der ATP-Weltrangliste. Thiem erspielte sich zunächst Satzbälle, doch Griekspoor übernahm mit starken Aufschlägen das Kommando und zog mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein.

"Es hat extrem Spaß gemacht, bei Red Bull BassLine wieder am Center Court zu stehen. Es waren ein paar richtig gute Ballwechsel und Rallys dabei", so Thiem nach seinem Comeback.

Tallon Griekspoor holt den Titel bei Red Bull BassLine

Im weiteren Turnierverlauf ließ Tallon Griekspoor auch im Endspiel nichts anbrennen: Der 29-jährige Niederländer spielte beim innovativen Tie-Break-Turnier groß auf und sicherte sich mit einer beeindruckenden Leistung den Titel.

Im Finale ließ Griekspoor dem Australier Alexei Popyrin keine Chance und gewann klar mit 5:3, 5:3, 5:0.

"Es war richtig cool, zum ersten Mal bei Red Bull BassLine mit dabei zu sein. Dass es gleich so gut läuft und ich die Trophäe gewinnen konnte, ist natürlich perfekt", jubelte Griekspoor nach seinem Triumph.

Mit diesem Sieg reiht er sich in eine illustre Siegerliste ein, zu der auch Carlos Alcaraz, Karen Khachanov und Alexander Zverev gehören.

Show-Acts und Party-Atmosphäre runden das Event ab

Neben hochklassigem Tennis sorgten DJ Instyle, Chartstürmer RIAN und Trickshot-Künstler Stefan Bojic für zusätzliche Highlights. Die Mischung aus Sport, Musik und Show machte Red Bull BassLine 2025 zu einem unvergesslichen Event.

Das Schlusswort an diesem Abend gehörte Dominic Thiem: "DJ Instyle hat gute Musik aufgelegt, der Auftritt von RIAN war genial und das Publikum war sensationell. Die Leute haben drei Stunden Stimmung gemacht und man hat gemerkt, dass ein Format wie Red Bull BassLine richtig gut ankommt bei den Tennis-Fans."

