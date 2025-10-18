Die Wiener Stadthalle war am Freitagabend Hotspot für Tennisfans in Wien.

Bei der fünften Ausgabe von Red Bull BassLine sorgten sechs internationale Tennisstars, spektakuläre Show-Acts und über 5.000 begeisterte Zuschauer:innen für eine einzigartige Atmosphäre.

Emotionales Comeback: Dominic Thiem zurück auf dem Center Court

Im Mittelpunkt des Abends stand die emotionale Rückkehr von Dominic Thiem. Nach seinem Rücktritt vor einem Jahr schlug Österreichs Tennisstar erstmals wieder auf dem Center Court der Wiener Stadthalle auf - und wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Das Fan-Voting sorgte für zusätzliche Emotionen: Thiem wurde mit ÖTV-Youngster Joel Schwärzler in eine Gruppe gesetzt. Damit kam es zu einem rot-weiß-roten Generationen-Duell.

Es war ein Duell auf Augenhöhe: in beiden Sätzen entschied bei 4:4 der letzte ausgespielte Punkt. Zwei Mal konnte Joel Schwärzler die Big Points für sich entscheiden.

Thiem hatte "extrem Spaß"

Im zweiten Match traf Dominic Thiem auf den späteren Sieger Tallon Griekspoor, die Nummer 27 der ATP-Weltrangliste. Thiem erspielte sich zunächst Satzbälle, doch Griekspoor übernahm mit starken Aufschlägen das Kommando und zog mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein.

"Es hat extrem Spaß gemacht, bei Red Bull BassLine wieder am Center Court zu stehen. Es waren ein paar richtig gute Ballwechsel und Rallys dabei", so Thiem nach seinem Comeback.