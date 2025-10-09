Tennis zum Anfassen in der Marx Halle

Ab 2025 bekommt Wien im Rahmen der Erste Bank Open eine zusätzliche, spektakuläre Tennis-Bühne. Die historische Marx Halle im 3. Bezirk verwandelt sich während des Turniers in eine pulsierende Erlebniswelt und wird zur zweiten Match-Location.

Die Sidecourts bringen Tennis auf höchstem Niveau in ein urbanes Umfeld, das die Fans so nah ans Geschehen bringt wie selten zuvor. Stadionqualität, direkte Sicht auf die Spieler und eine Atmosphäre voller Energie machen die Matches zu einem besonderen Erlebnis. Ein zusätzliches Highlight: Auf dem Fairplay Court können Besucher:innen den Top-Spielern beim Training über die Schulter schauen – Tennis hautnah, wie man es sonst nicht kennt.

Besonders im Fokus steht 2025 erstmals auch das Rollstuhltennis-Turnier, das in der Marx Halle sein Debüt bei den Erste Bank Open feiert. Von 23. bis 25. Oktober treten Nico Langmann und die weltbesten Rollstuhltennisspieler an, darunter Alfie Hewett, Gordon Reid und Joachim Gérard. Packende Ballwechsel, emotionale Momente und beeindruckende Technik zeigen, dass Tennis keine Grenzen kennt und Menschen auf einzigartige Weise verbindet.

Doch die Marx Halle bietet weit mehr als Sport. Sie wird zum Treffpunkt, an dem Tennis auf Entertainment trifft. Der Padel Clash verspricht täglich mitreißende Showdowns, die „Ö3 Silent Disco – Tennis Edition“ verwandelt die Halle in eine Tanzfläche, und auch kulinarisch und musikalisch wird für Ambiente gesorgt, das Sportevent und Lifestyle-Festival kombiniert.

Ground Tickets für die Marx Halle sind bereits ab 25 Euro erhältlich, wer ein Ticket für die Wiener Stadthalle besitzt, erhält zusätzlich freien Eintritt für einen Tag nach Wahl in die Marx Halle, solange Plätze verfügbar sind. Damit wird die neue Location zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Erste Bank Open und zu einem Hotspot, an dem Tennis, Entertainment und Lebensfreude in Wien aufeinandertreffen. Bunt, inklusiv, spektakulär.

Sichere dir hier deine Tickets für die Marx Halle!