Ein Tag für die Fans: der SUPER FAN DAY

Exklusive Erlebnisse & Tennis hautnah

Ein Tag für die Fans: der SUPER FAN DAY Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster
Textquelle: © LAOLA1
Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, steht bei den Erste Bank Open alles im Zeichen der Tenniscommunity. Der Super Fan Day powered by THIEM ENERGY bringt Fans so nah ans Geschehen wie nie zuvor – mit exklusiven Gewinnspielen, besonderen Fan-Momenten und einem unvergesslichen Finale mit Dominic Thiem.

Schon mit einem Ticket für den Quali-Sonntag öffnet sich die Tür zu ganz besonderen Erlebnissen. Über die Super-Fan-Gewinnspiele haben Fans die Chance, Tennis aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben: hautnah, persönlich und mitten im Geschehen.

Foto: ©e|motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster

Die Super-Fan-Momente öffnen Türen, die sonst nur den Profis vorbehalten sind. Ob beim Walk-on-Court Erlebnis, einem Foto direkt am Center Court oder beim exklusiven Blick hinter die Kulissen der Red Bull Energy Station – jeder Moment wird zu etwas ganz Besonderem. Auch Social Media Behind-the-Scenes Einblicke mit den Spielern und exklusive Seat Upgrades bringen die Fans ganz nah ans Turniergeschehen – ein Erlebnis, das es so nur beim Super Fan Day gibt.

Foto: ©e|motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster

Das große Finale: Der Final Smash mit Dominic Thiem

Der Höhepunkt des Tages ist der Final Smash – ein besonderes Showformat direkt auf dem Center Court. Drei ausgeloste Fans bekommen die einmalige Chance, Seite an Seite mit Dominic Thiem & Friends auf dem Court zu stehen und in drei Skill-Challenges sowie einem „King of the Court“-Format anzutreten. Mic’d up, voller Energie, mitten im Rampenlicht. Ein Moment, den man nicht vergisst.

Foto: ©e|motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster

Mitmachen ist einfach: Für die Super-Fan-Gewinnspiele können sich Fans online bis zum 16. Oktober anmelden. Für den Final Smash erfolgt die Anmeldung direkt vor Ort am 19.10. beim THIEM ENERGY Stand in der Fanzone. Als besonderes Extra gibt es dort auch eine Autogrammstunde mit Dominic Thiem.

Ein Tag voller Emotionen und unvergesslicher Momente – der Super Fan Day ist das ultimative Fan-Erlebnis bei den Erste Bank Open. Sichere dir jetzt dein Ticket für den 19. Oktober hier und entdecke alle weiteren Infos rund um den Tag hier.

