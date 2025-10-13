Ein Tag für die Fans: der SUPER FAN DAY

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, steht bei den Erste Bank Open alles im Zeichen der Tenniscommunity. Der Super Fan Day powered by THIEM ENERGY bringt Fans so nah ans Geschehen wie nie zuvor – mit exklusiven Gewinnspielen, besonderen Fan-Momenten und einem unvergesslichen Finale mit Dominic Thiem.

Schon mit einem Ticket für den Quali-Sonntag öffnet sich die Tür zu ganz besonderen Erlebnissen. Über die Super-Fan-Gewinnspiele haben Fans die Chance, Tennis aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben: hautnah, persönlich und mitten im Geschehen.