NFL: Das Power Ranking vor Week 12

Kansas City Chiefs (5-5)

Die Situation wird immer ungemütlicher für die Kansas City Chiefs.

Nach elf gespielten Regular-Season-Wochen muss man sich allmählich mit der Frage auseinandersetzen, ob es die Chiefs heuer überhaupt in die Playoffs schaffen. Zumindest Platz eins in der AFC West, den man in den vergangenen neun Jahren stets holte, scheint nach der 19:22-Niederlage gegen die Denver Broncos dahin.

Es war eine durchaus untypische Niederlage, sind die Broncos doch eigentlich einer der Lieblingsgegner von Patrick Mahomes. Auch, dass die Chiefs in Spiel eins nach ihrer Bye Week alles andere als "ready" wirkten, war äußerst ungewöhnlich. Die Chancen, die Partie in Denver zu gewinnen, waren jedenfalls vorhanden – statt eines Mahomes-Game-Winning-Drives endeten die letzten beiden Chiefs-Ballbesitzphasen aber in Punts.

Dass Kansas City heuer bislang jedes One-Score-Game verloren hat, spricht eine deutliche Sprache. Das sind nicht die kaltschnäuzigen Chiefs, die wir eigentlich seit Jahren gewohnt sind. Und dennoch tut man sich schwer, die Chiefs abzuschreiben – nicht, solange Patrick Mahomes der Quarterback ist.

Viele Fehler dürfen sich die Chiefs heuer jedoch nicht mehr erlauben, wenn man es noch in die Playoffs schaffen will – auch weil man bei wichtigen Tie-Breakern, wie z.B. gegen Jacksonville oder die L.A. Chargers, aktuell im Hintertreffen ist. Gegen die starken Indianapolis Colts ist ein Sieg am kommenden Sonntag daher fast schon Pflicht.