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BJK-Cup: ÖTV-Frauen gewinnen zum Abschluss

Im Spiel um Platz neun setzt sich das Team von Marion Maruska gegen Nordmazedonien durch.

BJK-Cup: ÖTV-Frauen gewinnen zum Abschluss Foto: © GEPA
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Österreichs Frauen-Tennisteam hat sich mit einem Erfolg aus der Europa/Afrika Gruppe II des Billie Jean King Cup verabschiedet.

Im Spiel um Platz neun gegen Nordmazedonien setzten sich die stark ersatzgeschwächten Österreicherinnen beim Turnier in Banja Luka am Samstag 2:0 durch. Claudia Gasparovic gewann gegen Ana Mitevska 6:2,6:1.

Ekaterina Perelygina siegte beim 6:2,6:4 gegen Sara Mitevska ebenfalls in zwei Sätzen. Das Doppel wurde nicht mehr ausgespielt.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska fehlten in Bosnien aufgrund des WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Lilli Tagger und Sinja Kraus sowie der allerdings noch nicht spielberechtigten Anastasia Potapova die vier besten Spielerinnen. Das Ziel für 2027 ist nun der Wiederaufstieg aus der untersten Kategorie.

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