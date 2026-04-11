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JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale
Zverev gegen Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale live! Wer schnappt sich den Finalplatz im Fürstentum? Das Tennis-Highlight im LIVE-Ticker:
Spannung pur am Court Rainier III! Alexander Zverev fordert im Halbfinale von Monte Carlo den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner heraus. Wer entscheidet das Duell der Giganten auf dem roten Sand für sich und löst das Finalticket?
Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen Ballwechsel beim Sandplatz-Highlight im Fürstentum.
Das Halbfinale im Überblick:
Partie: Alexander Zverev – Jannik Sinner
Bewerb: ATP Masters 1000 Monte Carlo