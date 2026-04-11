NEWS

JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale

Zverev gegen Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale live! Wer schnappt sich den Finalplatz im Fürstentum? Das Tennis-Highlight im LIVE-Ticker:

JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spannung pur am Court Rainier III! Alexander Zverev fordert im Halbfinale von Monte Carlo den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner heraus. Wer entscheidet das Duell der Giganten auf dem roten Sand für sich und löst das Finalticket?

Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen Ballwechsel beim Sandplatz-Highlight im Fürstentum.

Das Halbfinale im Überblick:

JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner:

Mehr zum Thema

Zweimal Tie-Break: Schwärzler scheitert im Madrid-Viertelfinale

Zweimal Tie-Break: Schwärzler scheitert im Madrid-Viertelfinale

Tennis - ATP
Comeback nach Horror-Verletzung! Rune visiert Hamburg-Rückkehr an

Comeback nach Horror-Verletzung! Rune visiert Hamburg-Rückkehr an

Tennis - ATP
Tennis heute: Anastasia Potapova - Donna Vekic um Linz-Finale

Tennis heute: Anastasia Potapova - Donna Vekic um Linz-Finale

Tennis
2
Ersatzgeschwächte ÖTV-Frauen steigen im BJK-Cup ab

Ersatzgeschwächte ÖTV-Frauen steigen im BJK-Cup ab

Tennis
Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz

Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz

Tennis - WTA
19
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anastasia Potapova in Linz

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anastasia Potapova in Linz

Tennis - WTA
29
WM-Ticket winkt: ÖHB-Frauen vor Außenseiter Griechenland gewarnt

WM-Ticket winkt: ÖHB-Frauen vor Außenseiter Griechenland gewarnt

Handball

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jannik Sinner Alexander Zverev Monte Carlo (ATP 1000)