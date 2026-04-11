JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner im Monte-Carlo-Halbfinale

Spannung pur am Court Rainier III! Alexander Zverev fordert im Halbfinale von Monte Carlo den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner heraus. Wer entscheidet das Duell der Giganten auf dem roten Sand für sich und löst das Finalticket?

Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen Ballwechsel beim Sandplatz-Highlight im Fürstentum.

Das Halbfinale im Überblick:

JETZT LIVE - Zverev vs. Sinner: