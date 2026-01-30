LASK startet selbstbewusst: "Sind die, die jeder schlagen will"

Der LASK ist auch 2026 nicht zu biegen!

Trotz eines 0:2-Rückstands im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups schlagen die "Athletiker" ihren blau-weißen Stadtrivalen mit 3:2 (Spielbericht>>>) und fahren im zehnten Spiel unter Dietmar Kühbauer den neunten Sieg ein.

"Nach einer halben Stunde hätte keiner auf uns gesetzt", weiß der damit weiterhin unbesiegte Burgenländer nach Ende eines wilden Derbys in der Raiffeisen Arena.

"Waren zu lethargisch"

In dessen Startphase war vom souveränen LASK des Spätherbsts zunächst ganz wenig zu sehen. Die schwarz-weißen Linzer wirkten vom Blitz-Gegentor durch Isak Dahlqvist verunsichert und kassierten nach nur 18 Minuten auch noch das 0:2.

"Blau-Weiß hat gut begonnen und wir maximal unglücklich", schüttelt der spätere Matchwinner Sasa Kalajdzic den Kopf.

Zwar habe man gewusst, "dass Blau-Weiß körperlich und schnörkellos" spielen werde, "aber wir waren einfach zu lethargisch und im Passspiel nicht gut genug. Dafür sind wir auch bestraft worden", ärgert sich Kühbauer.

Kühbauer hat nie daran gezweifelt

Trotz des frühen 0:2-Rückstands "war es nicht so, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir zurückkommen können", so der 54-Jährige. Für dieses Comeback sei der schöne Anschlusstreffer Kalajdzics kurz vor der Pause "sehr wichtig gewesen, weil du danach gewusst hast, du bist wieder voll im Game. Das war auch für die Psyche wichtig."

Der Torschütze selbst sagt: "Mit dem Anschlusstreffer ist der Moment gekommen, wo alle gesagt haben: 'Jetzt geht der Ball endlich rein, jetzt schaff mas.'"

Usor zum Siegtor verpflichtet