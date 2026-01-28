Jannik Sinner marschiert als vierter Spieler ins Halbfinale der Australian Open!

Der Weltranglisten-Zweite setzt sich im Viertelfinale souverän gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 6:4, 6:4 durch. Nach knapp zweieinhalb Stunden verwertet der Italiener gegen die Nummer sieben der Welt seinen Matchball.

Im Halbfinale trifft der Melbourne-Gewinner der letzten beiden Jahre nun auf Novak Djokovic. Der Serbe profitierte von der Aufgabe von Lorenzo Musetti (Alle Infos >>>).

Carlos Alcaraz und Alexander Zverev stehen sich im zweiten Halbfinale gegenüber.