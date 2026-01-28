Shelton, Ben SHESinner, Jannik SIN
Endstand
0:33:6 , 4:6 , 4:6
NEWS
Ohne Satzverlust: Sinner komplettiert Halbfinale
Der Italiener gibt sich gegen den US-Amerikaner keine Blöße und trifft nun auf Altstar Novak Djokovic.
Jannik Sinner marschiert als vierter Spieler ins Halbfinale der Australian Open!
Der Weltranglisten-Zweite setzt sich im Viertelfinale souverän gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 6:4, 6:4 durch. Nach knapp zweieinhalb Stunden verwertet der Italiener gegen die Nummer sieben der Welt seinen Matchball.
Im Halbfinale trifft der Melbourne-Gewinner der letzten beiden Jahre nun auf Novak Djokovic. Der Serbe profitierte von der Aufgabe von Lorenzo Musetti (Alle Infos >>>).
Carlos Alcaraz und Alexander Zverev stehen sich im zweiten Halbfinale gegenüber.