We've agreed to terms with Joe Brady on a 5-year contract to become our next head coach! pic.twitter.com/zYiukOSz6g— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 27, 2026
NEWS
Nach McDermott-Aus: Bills geben neuen Headcoach bekannt
Nach neun Jahren haben sich die Buffalo Bills nach dem Playoff-Aus von Headcoach Sean McDermott getrennt - der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.
Der Nachfolger von Sean McDermott steht fest.
Wie die Buffalo Bills mitteilen, hat man sich für eine interne Lösung entschieden: Offensive Coordinator Joe Brady steigt zum Headcoach auf und erhält einen Fünfjahresvertrag.
Der 36-Jährige ist 2022 zunächst als Quarterback-Coach nach Buffalo gekommen, ehe er 2023 als OC übernommen hat.
Nach der Overtime-Niederlage in der AFC Divisional Round gegen die Denver Broncos haben sich die Bills nach neun Jahren von McDermott getrennt. In dieser Zeit hat man unter dem 51-Jährigen zwar acht Mal die Playoffs erreicht, allerdings nicht den Super Bowl.