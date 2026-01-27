Nach McDermott-Aus: Bills geben neuen Headcoach bekannt

Der Nachfolger von Sean McDermott steht fest.

Wie die Buffalo Bills mitteilen, hat man sich für eine interne Lösung entschieden: Offensive Coordinator Joe Brady steigt zum Headcoach auf und erhält einen Fünfjahresvertrag.

Der 36-Jährige ist 2022 zunächst als Quarterback-Coach nach Buffalo gekommen, ehe er 2023 als OC übernommen hat.

Nach der Overtime-Niederlage in der AFC Divisional Round gegen die Denver Broncos haben sich die Bills nach neun Jahren von McDermott getrennt. In dieser Zeit hat man unter dem 51-Jährigen zwar acht Mal die Playoffs erreicht, allerdings nicht den Super Bowl.