Nach McDermott-Aus: Bills geben neuen Headcoach bekannt

Nach neun Jahren haben sich die Buffalo Bills nach dem Playoff-Aus von Headcoach Sean McDermott getrennt - der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

Nach McDermott-Aus: Bills geben neuen Headcoach bekannt
Textquelle: © LAOLA1
Der Nachfolger von Sean McDermott steht fest.

Wie die Buffalo Bills mitteilen, hat man sich für eine interne Lösung entschieden: Offensive Coordinator Joe Brady steigt zum Headcoach auf und erhält einen Fünfjahresvertrag.

Der 36-Jährige ist 2022 zunächst als Quarterback-Coach nach Buffalo gekommen, ehe er 2023 als OC übernommen hat.

Nach der Overtime-Niederlage in der AFC Divisional Round gegen die Denver Broncos haben sich die Bills nach neun Jahren von McDermott getrennt. In dieser Zeit hat man unter dem 51-Jährigen zwar acht Mal die Playoffs erreicht, allerdings nicht den Super Bowl.

