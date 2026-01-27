Gauff, Coco GAU
Switolina, Elina SVI
Endstand
0:2
1:6 , 2:6
NEWS

Australian Open: Topstar scheidet überraschend aus

Coco Gauff erwischt es im Viertelfinale des ersten Majors in diesem Jahr.

Australian Open: Topstar scheidet überraschend aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Viertelfinals bei den Australian Open bringen ihre erste Überraschung.

Coco Gauff (Weltranglisten-Dritte) verliert im Kampf ums Viertelfinale in zwei Sätzen mit 1:6, 2:6 gegen Elina Svitolina (WTA-12).

Die Ukrainerin zieht damit erstmals überhaupt ins Halbfinale in Melbourne ein. Zuletzt stand sie 2023 in Wimbledon im Semifinale.

Svitolina erreicht Saisonziel

Dabei lässt sie der Favoritin aus den USA kaum eine Chance, die Partie dauert gerade einmal 59 Minuten.

Der Sieg im Viertelfinale reicht Svitolina bereits, um ihr großes Saisonziel zu erreichen. "Ich wollte zurück in die Top-Ten", sagt die Ukrainerin, die bei den AO noch keinen Satz verlor.

Gauff sichtlich frustriert

Die 21-jährige Amerikanerin war nach dem Ausscheiden sichtbar frustriert. So tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, in dem sie "Backstage" ihren Tennisschläger demoliert.

