Musetti muss mit Zwei-Satz-Führung gegen Djokovic aufgeben

Novak Djokovic steht nach einer Aufgabe von Lorenzo Musetti erneut im Halbfinale der Australian Open.

Dabei sieht es für den Rekord-Grand-Slam-Sieger lange so aus, als ob sein Turnier bereits im Viertelfinale zu Ende ist. Musetti kann die ersten beiden Sätze mit 6:4,6:3 für sich entscheiden.

Zu Beginn des dritten Satzes muss zunächst Djokovic ein Medical-Time-Out nehmen, doch der Serbe kann weiterspielen. Dann ist es aber Musetti der sich eine mutmaßliche Leistenverletzung zuzieht. Auch der Italiener probiert weiterzuspielen, doch beim Stand von 6:4,6:3,1:3 aus seiner Sicht muss Musetti dann schließlich aufgeben.

Im Halbfinale trifft Djokovic nun auf den Sieger aus dem Duell Ben Shelton gegen Jannik Sinner.