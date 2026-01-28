Musetti muss mit Zwei-Satz-Führung gegen Djokovic aufgeben
Der Serbe zieht dadurch erneut ins Halbfinale der Australian Open ein.
Novak Djokovic steht nach einer Aufgabe von Lorenzo Musetti erneut im Halbfinale der Australian Open.
Dabei sieht es für den Rekord-Grand-Slam-Sieger lange so aus, als ob sein Turnier bereits im Viertelfinale zu Ende ist. Musetti kann die ersten beiden Sätze mit 6:4,6:3 für sich entscheiden.
Zu Beginn des dritten Satzes muss zunächst Djokovic ein Medical-Time-Out nehmen, doch der Serbe kann weiterspielen. Dann ist es aber Musetti der sich eine mutmaßliche Leistenverletzung zuzieht. Auch der Italiener probiert weiterzuspielen, doch beim Stand von 6:4,6:3,1:3 aus seiner Sicht muss Musetti dann schließlich aufgeben.
Im Halbfinale trifft Djokovic nun auf den Sieger aus dem Duell Ben Shelton gegen Jannik Sinner.