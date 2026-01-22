Erler startet mit glattem Sieg in die Australian Open

Alexander Erler startet mit seinem US-Partner Robert Galloway erfolgreich in die Australian Open.

Das Duo setzt sich in der Nacht auf Donnerstag in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers gegen die Paarung Matthew Romios/Ryan Seggerman (AUS/USA) glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 durch.

Der 28-jährige Tiroler und sein fünf Jahre älterer Partner bekommen es nun mit den an zwei gesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) zu tun.

Im vergangenen Herbst setzte es für Erler/Galloway in Wien und Paris-Bercy jeweils zwei Niederlagen gegen das aktuell zweitbeste Doppel der Welt. In Paris mussten sich die beiden allerdings nur knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Miedler-Aus im Mixed

Nur kurz währte der Mixed-Auftritt von Lucas Miedler. An der Seite der ehemaligen Weltranglisten-Zweiten Vera Zvonareva - mittlerweile 41 Jahre alt - verlor der Niederösterreicher in der ersten Runde 3:6, 2:6 gegen die australische Wild-Card-Paarung Olivia Gadecki/John Peers.

Im Doppelbewerb ist Miedler mit Partner Francisco Cabral allerdings noch dabei. Das an neun gesetzte Duo trifft in der Nacht auf Freitag in der zweiten Runde auf Adam Pavlasek/John Patrick Smith (CZE/AUS).