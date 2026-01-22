Djokovic spaziert in die dritte Melbourne-Runde

Keine Blöße gibt sich Superstar Novak Djokovic in der Nacht auf Donnerstag bei den Australien Open.

Der an vier gesetzte Serbe fegt über den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli mit 6:3, 6:2, 6:2 hinweg.

Djokovic bekommt es nun mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun.

Der an fünf gereihte Lorenzo Musetti setzt sich gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego mit 6:3, 6:3, 6:4 durch.

Ben Shelton (US/8) hat bei seinem 6:3, 6:2, 6:2-Erfolg über den australischen Qualifikanten Dane Sweeney ebenfalls keine gröberen Probleme.