Maestrelli, Francesco MAEDjokovic, Novak DJO
Endstand
0:33:6 , 2:6 , 2:6
NEWS
Djokovic spaziert in die dritte Melbourne-Runde
Der serbische Superstar lässt gegen einen italienischen Qualifikanten nichts anbrennen.
Keine Blöße gibt sich Superstar Novak Djokovic in der Nacht auf Donnerstag bei den Australien Open.
Der an vier gesetzte Serbe fegt über den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli mit 6:3, 6:2, 6:2 hinweg.
Djokovic bekommt es nun mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun.
Der an fünf gereihte Lorenzo Musetti setzt sich gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego mit 6:3, 6:3, 6:4 durch.
Ben Shelton (US/8) hat bei seinem 6:3, 6:2, 6:2-Erfolg über den australischen Qualifikanten Dane Sweeney ebenfalls keine gröberen Probleme.