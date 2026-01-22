Kalinskaya, Anna KAL
Grabher, Julia GRA
Endstand
2:0
6:3 , 6:3
NEWS

Endstation für Grabher bei den Australian Open

Julia Grabher muss sich der Nummer 33 der Tennis-Weltrangliste beugen.

Endstation für Grabher bei den Australian Open Foto: © GETTY
Kommentare

Für Julia Grabher enden die Australian Open in der zweiten Runde.

Die 29-jährige Vorarlbergerin unterliegt der Russin Anna Kalinskaya (WTA-33.) am Donnerstag in 1:14 Stunden Spielzeit mit 3:6, 3:6.

Im ersten Satz gelingt Grabher zwar das frühe Break, allerdings gibt sie in weiterer Folge zwei Mal ihren eigenen Aufschlag ab und verliert den Satz 3:6.

Im zweiten Abschnitt ist es wieder Grabher, der das erste Break gelingt, abermals hat sie im weiteren Verlauf jedoch arge Probleme bei ihren eigenen Aufschlagspielen und lässt sich ganze vier Mal breaken.

Sprung in der Weltrangliste

Für Grabher geht dennoch eine nicht ganz unerfolgreiche Woche zu Ende. Erstmals seit den French Open 2023 gelang ihr ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier und der damit verbundene Einzug in die zweite Runde.

Das wird auch mit einem kleinen Sprung in der Weltrangliste belohnt. Offiziell liegt die Vorarlbergerin noch auf Platz 95, im Live-Ranking scheint sie derzeit jedoch bereits auf Rang 77 auf.

Mit Anastasia Potapova hat Österreich noch eine Spielerin im Frauen-Einzel vertreten. Die 24-Jährige trifft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ) auf die Weltranglisten-Führende Aryna Sabalenka aus Weißrussland.

