Miedler und Potapova jeweils im Doppel weiter

Erfolgreicher Auftakt im Doppel bei den Australian Open!

Lucas Miedler zieht gemeinsam mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Australien ein. Das Duo setzt sich in der ersten Runde gegen den Italiener Mattia Bellucci und dessen ungarischen Partner Fábián Marozsán mit 7:6(8), 6:2 durch. Die Gegner für die nächste Runde stehen noch nicht fest.

Auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova feiert einen gelungenen Start in den Doppelbewerb. Zusammen mit ihrer serbischen Partnerin Olga Danilović gewinnt sie in drei Sätzen gegen die Argentinierin Solana Sierra und die Russin Iryna Shymanovich mit 6:3, 3:6, 6:0. Auch ihre Gegnerinnen müssen erst ermittelt werden.

Alexander Erler greift mit seinem US-Partner Robert Galloway erst am Donnerstag ins Turniergeschehen ein. In der ersten Runde trifft der Österreicher und sein Partner auf die australisch‑amerikanische Paarung Blake Ellis Romios und Henry Seggerman.