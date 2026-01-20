Cabral F / Miedler L C/M
Bellucci M / Marozsan F B/M
Endstand
2:0
7:6 , 6:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Miedler und Potapova jeweils im Doppel weiter

Lucas Miedler zieht mit seinem portugiesischem Doppelpartner Francisco Cabral ins Achtelfinale der Australian Open ein. Das gelingt auch der Neo-Österreicherin Anastasia Potapova mit ihrer serbischen Partnerin.

Miedler und Potapova jeweils im Doppel weiter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erfolgreicher Auftakt im Doppel bei den Australian Open!

Lucas Miedler zieht gemeinsam mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Australien ein. Das Duo setzt sich in der ersten Runde gegen den Italiener Mattia Bellucci und dessen ungarischen Partner Fábián Marozsán mit 7:6(8), 6:2 durch. Die Gegner für die nächste Runde stehen noch nicht fest.

Auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova feiert einen gelungenen Start in den Doppelbewerb. Zusammen mit ihrer serbischen Partnerin Olga Danilović gewinnt sie in drei Sätzen gegen die Argentinierin Solana Sierra und die Russin Iryna Shymanovich mit 6:3, 3:6, 6:0. Auch ihre Gegnerinnen müssen erst ermittelt werden.

Alexander Erler greift mit seinem US-Partner Robert Galloway erst am Donnerstag ins Turniergeschehen ein. In der ersten Runde trifft der Österreicher und sein Partner auf die australisch‑amerikanische Paarung Blake Ellis Romios und Henry Seggerman.

Mehr zum Thema

Kuriose Diskussion um Potapova-Posting

Kuriose Diskussion um Potapova-Posting

Tennis
21
Premiere! Grabher übersteht erste Australian-Open-Runde

Premiere! Grabher übersteht erste Australian-Open-Runde

Tennis
5
Djokovic übersteht Auftakthürde bei Australian Open souverän

Djokovic übersteht Auftakthürde bei Australian Open souverän

Tennis
2
Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Serie A
Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Premier League
Ski-Weltcup heute: Riesentorlauf der Frauen in Kronplatz

Ski-Weltcup heute: Riesentorlauf der Frauen in Kronplatz

Ski Alpin
Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Australian Open Lucas Miedler Anastasia Potapova