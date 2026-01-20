Premiere! Grabher übersteht erste Australian-Open-Runde

Gelungener Auftakt bei den Australian Open für die Vorarlbergerin Julia Grabher.

Die ÖTV-Spielerin setzt sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die rund 40 Positionen vor ihr stehende Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA-56) mit 7:5, 2:6, 6:4 durch. Grabher steht nun zum ersten Mal in ihrer Karriere in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in Australien.

Momentum im ersten Satz, Fehlstart im zweiten

Im ersten Satz scheint das Spiel lange ausgeglichen, bis es der Österreicherin beim Stand von 6:5 gelingt, ihre Gegnerin zu breaken und den ersten Satz für sich zu entscheiden.

Doch Cocciaretto lässt sich nicht abschütteln und breakt Grabher gleich zu Beginn des zweiten Satzes – ein Vorsprung, den die 29‑jährige Österreicherin nicht mehr wettmachen kann. Cocciaretto entscheidet den zweiten Durchgang mit 6:2 für sich.

Im dritten Satz fängt sich Grabher ebenfalls gleich zu Beginn ein Break ein. Schafft es aber schnell, dies zu korrigieren. Dann ist es ein Hin und Her. Beide Spielerinnen halten ihre Aufschläge und lassen wenig zu. Dann wird es aber noch einmal richtig spannend: Grabher gelingt das Break zum 5:3, fängt sich jedoch unmittelbar danach das Rebreak ein.

Beim Stand von 5:4 für die Vorarlbergerin schafft sie es erneut, die Italienerin zu breaken und den entscheidenden Satz nach insgesamt 2 Stunden und 30 Minuten Spielzeit für sich zu entscheiden.

Nun wartet Nummer 33 der Welt

Die Österreicherin spielt ihre nächste Runde jedenfalls am Donnerstag. Ihre Gegnerin ist die Russin Anna Kalinskaya (WTA-33.), die sich gegen die Britin Sonay Kartal (WTA-66.) 7:6 (3), 6:1 durchsetzt.