Österreichs neues Tennis-Ass Anastasia Potapova hat in der Nacht auf Donnerstag nichts zu verlieren.

Die 24-Jährige, die seit Jahresbeginn den ÖTV vertritt, trifft in der dritten Runde der Australian Open auf keine Geringere als die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (ab 1:30 Uhr MEZ im LIVE-Ticker).

Bei den beiden bisherigen Duellen in Stuttgart 2023 und Rom 2025 gab es für Potapova nicht viel zu holen.

"Sie ist eine gute Freundin, ich mag sie sehr. Jedes Mal, wenn ich gegen sie spiele, lerne ich etwas Neues und sehe etwas, woran ich arbeiten muss", meinte Potapova, die mit einem gebrochenen Zeigefinger spielen muss, vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen.

Hier könnt ihr das Spiel im LIVE-Ticker verfolgen: