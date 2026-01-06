NEWS

Bei Australian Open wird Rekordpreisgeld ausgeschüttet

So viel Geld gab es für die Tennis-Stars in Melbourne bislang noch nie zu holen.

Bei Australian Open wird Rekordpreisgeld ausgeschüttet Foto: © getty
Bei den Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet.

Das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison ist mit 111,5 Millionen australischen Dollar (63,42 Mio. Euro) dotiert. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilten.

Die Siegerin und der Sieger der Australian Open erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (2,36 Mio. Euro).

Angehoben wurden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150.000 australische Dollar (85.319 Euro).

