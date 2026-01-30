NEWS

Skispringen heute: Der Mixed-Bewerb in Willingen

Können die ÖSV-Adler an das gute Ergebnis vom ersten Bewerb anküpfen? LIVE-Infos:

Skispringen heute: Der Mixed-Bewerb in Willingen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Adler wollen bei der letzten Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken.

In Willingen steht am Freitag zunächst der Mixed-Teamberwerb an (ab 16:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Beim ersten Mixed-Bewerb der Saison in Lillehammer eroberten Julia Mühlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder und Jan Hörl den dritten Rang.

Hörl lässt die Station in Willingen jedoch aus, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, genauso wie Stephan Embacher.

LIVE-Infos:

Die 20 größten Schanzen der Skisprung-Geschichte

Honorable Mention
#20 - Granåsen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Kann Österreich die Medaillenbilanz aus Peking toppen?

Kann Österreich die Medaillenbilanz aus Peking toppen?

LAOLA1
1
Olympia-Norm erfüllt, dennoch Absage für deutschen Abfahrer

Olympia-Norm erfüllt, dennoch Absage für deutschen Abfahrer

Olympia
Bericht: Henrik Kristoffersen will Nationenwechsel

Bericht: Henrik Kristoffersen will Nationenwechsel

Ski Alpin
1
NHL-Rekord bei Penalty-Niederlage der Red Wings

NHL-Rekord bei Penalty-Niederlage der Red Wings

NHL
Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Olympia 2026: Diese Bewerbe sind neu dabei

Olympia 2026: Diese Bewerbe sind neu dabei

Olympia
3

Kommentare

Wintersport Skispringen Mixed-Bewerb Willingen Skisprung-Weltcup