Österreichs Adler wollen bei der letzten Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken.

In Willingen steht am Freitag zunächst der Mixed-Teamberwerb an (ab 16:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Beim ersten Mixed-Bewerb der Saison in Lillehammer eroberten Julia Mühlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder und Jan Hörl den dritten Rang.

Hörl lässt die Station in Willingen jedoch aus, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, genauso wie Stephan Embacher.

