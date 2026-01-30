Am Freitag kommt es zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz zum ersten Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Athletiker belegen in der heimischen Bundesliga, die noch in der Winterpause ist, den starken zweiten Rang und sind mit Trainer Didi Kühbauer seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen.

Anders die Blau-Weißen, die in der Bundesliga-Tabelle Letzter und damit akut abstiegsbedroht sind. In der laufenden Saison konnte BWL erst drei Liga-Siege feiern.

Neo-Chefcoach Michael Köllner und seine Truppe testeten zuletzt gegen die Admira Wacker und remisierten dabei 3:3.

LIVE-Ticker: