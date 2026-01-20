Australian Open heute: Anastasia Potapova - Emma Raducanu

Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova trifft in Runde zwei der Australian Open auf die Britin und ehemalige US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die 24-jährige Potapova sorgte in der erste Runde von Melbourne nach schier aussichtslosem 3:6, 1:5-Rückstand doch noch für einen Triumph in Rot-Weiß-Rot. Sie besiegte die Niederländerin Suzan Lamens in drei Sätzen.

In der zweiten Runde wird die Herausforderung nun noch größer, denn die gebürtige Russin trifft auf die 23-Jährige Britin Emma Raducanu. Die ehemalige US-Open Siegerin geht als Nummer 28 des Turniers als Favoritin ins Rennen, zollt Potapova aber auch Respekt:

"Sie war Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste. Ich war ein Jahr unter ihr, ich habe ihre Spiele immer verfolgt. Sie war bei den Juniorinnen die, die es zu besiegen galt. Der Auftaktsieg wird ihr viel Selbstvertrauen geben. Sie schlägt hart. Es wird ein hartes Match, eine knifflige Aufgabe für mich. Ich muss mein bestes Spiel spielen."

Potapova, die als Außenseiterin in Rennen geht, hat nichts zu verlieren.