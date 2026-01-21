-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
Stark! Potapova eliminiert in Melbourne Ex-US-Open-Siegerin
Die Neo-Österreicherin erreicht bei den Australian Open die dritte Runde. Dort wartet nun die Nummer eins der Tennis-Welt.
Anastasia Potapova hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 63,42 Mio. Euro dotierten Australian Open erreicht!
Die Neo-Österreicherin, die ihr erstes Tennis-Grand-Slam-Turnier für ihr neues Heimatland bestreitet, bezwing in Melbourne die höher eingestufte Britin Emma Raducanu nach 92 Minuten 7:6 (3), 6:2.
Die 23-jährige Britin war in Australien an Nummer 28 gesetzt und hat in ihrer Karriere bereits große Erfolge feiern dürfen. So gewann sie unter anderem 2021 die US Open. Für Potapova ist es der zweite Einzug in die dritte Australian-Open-Runde nach 2021.
Nun wartet Sabalenka
Dort trifft sie nun am Freitag im Kampf um das Achtelfinale auf die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Sabalenka fertigt die Chinesin Bai Zhuoxuan in ihrer Zweitrunden-Partie 6:3, 6:1 ab.
Mit Julia Grabher spielt am Donnerstag eine zweite Österreicherin um den Einzug in die dritte Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres: Die Vorarlbergerin trifft im zweiten Spiel nach 01.00 Uhr MEZ auf die als Nummer 31 gesetzte Russin Anna Kalinskaya (WTA-33.).