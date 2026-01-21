Stark! Potapova eliminiert in Melbourne Ex-US-Open-Siegerin

Anastasia Potapova hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 63,42 Mio. Euro dotierten Australian Open erreicht!

Die Neo-Österreicherin, die ihr erstes Tennis-Grand-Slam-Turnier für ihr neues Heimatland bestreitet, bezwing in Melbourne die höher eingestufte Britin Emma Raducanu nach 92 Minuten 7:6 (3), 6:2.

Die 23-jährige Britin war in Australien an Nummer 28 gesetzt und hat in ihrer Karriere bereits große Erfolge feiern dürfen. So gewann sie unter anderem 2021 die US Open. Für Potapova ist es der zweite Einzug in die dritte Australian-Open-Runde nach 2021.

Nun wartet Sabalenka

Dort trifft sie nun am Freitag im Kampf um das Achtelfinale auf die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Sabalenka fertigt die Chinesin Bai Zhuoxuan in ihrer Zweitrunden-Partie 6:3, 6:1 ab.

Mit Julia Grabher spielt am Donnerstag eine zweite Österreicherin um den Einzug in die dritte Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres: Die Vorarlbergerin trifft im zweiten Spiel nach 01.00 Uhr MEZ auf die als Nummer 31 gesetzte Russin Anna Kalinskaya (WTA-33.).