ÖFB Cup heute: SV Ried - SK Rapid

Die Hütteldorfer wollen im Viertelfinale des ÖFB Cups auswärts in Ried unter Neo-Coach Johannes Hoff Thorup zurück auf die Siegerstraße. LIVE-Infos:

Der SK Rapid gastiert heute im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei der SV Ried - ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Rapids Cup-Trip nach Ried ist mit großen Hoffnungen verbunden. Der Halbfinalaufstieg ist das eine, der Reset unter Neo-Coach Johannes Hoff Thorup das andere. "Neun sieglose Spiele haben natürlich einen Effekt", gesteht der Däne, zeigt sich vor dem Duell aber zuversichtlich. "Die Spieler sind mehr als bereit", stellt Thorup klar.

Ried und Trainer Maximilian Senft warten freilich mit breiter Brust: "Wir werden uns sicher nicht verstecken."

SV Ried - SK Rapid im LIVE-Ticker:

