Knappe Overtime-Niederlage für die Toronto Raptors

Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg in Folge für die Toronto Raptors!

Die Kanadier müssen sich ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl zuhause in der NBA den LA Clippers in der Overtime mit 117:121 geschlagen geben.

Mann des Spiels ist James Harden mit 31 Punkten und zehn Assists. Bei Toronto überzeugen einmal mehr Scottie Barnes und Brandon Ingram.

In der Tabelle liegen die Kanadier damit in der Eastern Conference weiter auf Rang vier, die Clippers hingegen sind im Westen nur Zehnter.