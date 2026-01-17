Toronto Raptors Toronto Raptors TOR LA Clippers LA Clippers LAC
Endstand
117:121
32:24 , 29:28 , 28:26 , 20:31 , 8:12
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Knappe Overtime-Niederlage für die Toronto Raptors

Das Team um den verletzten Jakob Pöltl muss sich in der Nacht auf Samstag knapp den LA Clippers geschlagen geben.

Knappe Overtime-Niederlage für die Toronto Raptors Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg in Folge für die Toronto Raptors!

Die Kanadier müssen sich ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl zuhause in der NBA den LA Clippers in der Overtime mit 117:121 geschlagen geben.

Mann des Spiels ist James Harden mit 31 Punkten und zehn Assists. Bei Toronto überzeugen einmal mehr Scottie Barnes und Brandon Ingram.

In der Tabelle liegen die Kanadier damit in der Eastern Conference weiter auf Rang vier, die Clippers hingegen sind im Westen nur Zehnter.

Kommentare

