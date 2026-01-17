NEWS

Doppelte Verlängerung! BC Vienna gewinnt Thrillermatch

Der Wiener Klub setzt sich in einer unterhaltsamen Partie nach drei Stunden und zweifacher Verlängerung gegen Spartak Subotica durch.

Doppelte Verlängerung! BC Vienna gewinnt Thrillermatch Foto: © Crown Capture
Textquelle: © LAOLA1
Erfolgreicher Abend für BC Vienna in der ABA League!

Der Klub aus der Bundeshauptstadt feiert in einer spannenden Partie zuhause gegen Spartak Subotica aus Serbien einen 118:114-Sieg. Die Entscheidung fällt erst nach drei Stunden und doppelter Verlängerung zu Gunsten der Wiener.

Bereits in der vergangenen Woche gelang BC Vienna mit dem Sieg gegen den Tabellenführer ein Ausrufezeichen (Alle Infos >>>).

Nächstes Heimspiel gegen Sarajevo

"Heute hat unser Publikum den Ausschlag gegeben. In so einem Spiel, das sich über zwei Verlängerungen zieht, brauchst du diese Energie von den Rängen. Die Fans haben uns getragen, als es richtig eng wurde – dieser Sieg gehört auch ihnen", betonte Head Coach Mike Coffin nach dem Spiel.

Bester Werfer bei den Wienern war Glas Gregor mit 31 Punkten und starken 13 von 15 Freiwürfen. Das nächste Heimspiel in der ABA-League findet am 29. Jänner gegen Bosna Sarajevo statt.

