Neumayer steht souverän im Halbfinale von Vicenza

Lukas Neumayer scheint die Niederlage in der finalen Qualifikationsrunde zu den French Open gut verdaut zu haben.

Der Salzburger steht beim ATP-Challenger im italienischen Vicenza nach einem 6:4, 7:6 (3)-Erfolg über Remy Bertola (SUI/ATP-208.) bereits im Halbfinale.

Dort trifft der 23-Jährige entweder auf Chun Hsin Tseng (TWN) oder Schwärzler-Bezwinger Pol Martin Tiffon (ESP).

Achterbahnfahrt im zweiten Satz

Im ersten Durchgang ist ein Break zum 2:1 ausreichend, damit Neumayer den Satz in weiterer Folge mit 6:4 für sich entscheiden kann.

Der zweite Satz gleicht einer Achterbahnfahrt: Erst liegt der Bresnik-Schützling mit 2:4 zurück, drei Gamegewinne in Folge lassen ihn bei 5:4 zum Matchgewinn aufschlagen. Seinen Serve muss Neumayer jedoch zu Null abgeben, bei 5:6 zudem drei Satzbälle Bertolas abwehren.

Im Tiebreak liegt der ÖTV-Daviscupper rasch mit 5:1 voran und lässt sich den Vorsprung auch nicht mehr nehmen.

Neumayer strebt nun sein zweites Challenger-Finale 2026 nach Barletta Anfang April an. Dort hatte der Salzburger im siebenten Versuch seinen ersten Titel eingefahren.