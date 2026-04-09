Schwärzler, Joel Josef SCH
Safiullin, Roman SAF
Endstand
2:06:3 , 6:4
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Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein
Der Gegner für das nächste Spiel am Freitag steht bereits fest.
Nächster Sieg!
Joel Schwärzler setzt sich beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale in lediglich 72 Minuten gegen den Russen Roman Safiullin durch.
Der 20-Jährige gewinnt 6:3, 6:4 gegen die Nummer 229 der Welt und trifft am Freitag im Viertelfinale nun auf die Nummer 169, Toby Samuel.
Ebenfalls bereits dafür qualifiziert ist Jurij Rodionov (mehr dazu >>>).