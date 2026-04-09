Schwärzler, Joel Josef SCH
Safiullin, Roman SAF
Endstand
2:0
6:3 , 6:4
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein

Der Gegner für das nächste Spiel am Freitag steht bereits fest.

Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Sieg!

Joel Schwärzler setzt sich beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale in lediglich 72 Minuten gegen den Russen Roman Safiullin durch.

Der 20-Jährige gewinnt 6:3, 6:4 gegen die Nummer 229 der Welt und trifft am Freitag im Viertelfinale nun auf die Nummer 169, Toby Samuel.

Ebenfalls bereits dafür qualifiziert ist Jurij Rodionov (mehr dazu >>>).

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#16 - Carlos Alcaraz (7 Titel)
#16 - René Lacoste (7 Titel)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov zieht bei Madrid-Challenger ins Viertelfinale ein

Rodionov zieht bei Madrid-Challenger ins Viertelfinale ein

Tennis - ATP
1
Debakel in Monte Carlo! Medvedev rastet völlig aus

Debakel in Monte Carlo! Medvedev rastet völlig aus

Tennis - ATP
4
Erler/Miedler bei Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale

Erler/Miedler bei Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale

Tennis - ATP
Schwärzler bei Madrid-Challenger mit Auftaktsieg

Schwärzler bei Madrid-Challenger mit Auftaktsieg

Tennis - ATP
1
Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale

Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale

Tennis - WTA
8
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz

Tennis - WTA
12
Tagger erhält Sonderlob von Judy Murray: "Großartige Rückhand!"

Tagger erhält Sonderlob von Judy Murray: "Großartige Rückhand!"

Tennis - WTA
2

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Madrid Joel Schwärzler