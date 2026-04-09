Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein

Nächster Sieg!

Joel Schwärzler setzt sich beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale in lediglich 72 Minuten gegen den Russen Roman Safiullin durch.

Der 20-Jährige gewinnt 6:3, 6:4 gegen die Nummer 229 der Welt und trifft am Freitag im Viertelfinale nun auf die Nummer 169, Toby Samuel.

Ebenfalls bereits dafür qualifiziert ist Jurij Rodionov (mehr dazu >>>).